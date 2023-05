Un tournant fatal pour le KRC Genk ?

Genk s'est incliné 3-0 face à l'Union SG ce dimanche. Les troupes de Wouter Vrancken semblent donc complètement écartées de la course au titre.

Il semble désormais que le titre se jouera entre l'Antwerp et l'Union SG. "En attaque, j'ai constaté que Genk ne conservait pas suffisamment le ballon, ce qui a mis la pression sur le milieu de terrain et la défense. Beaucoup de petites erreurs ont été commises. Même dans les arrêts de jeu, l'Union s'est montrée plus forte", a déclaré Marc Hendrikx au Het Belang van Limburg.

Le moment ne pouvait pas être plus mal choisi pour les Limbourgeois. "Cette défaite semble être un tournant fatal dans le contexte de la course au titre. Il sera extrêmement difficile de rattraper les deux premiers, même si Genk joue encore à domicile contre l'Union et l'Antwerp."

Mentalement, c'est un coup dur et il sera difficile de le surmonter. "Vrancken aura beaucoup de travail à faire dans les prochains jours. Ses joueurs sont également conscients qu'ils n'auraient pas dû perdre après la victoire de l'Antwerp contre le Club de Bruges", a conclu Marc Hendrikx.