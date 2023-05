Alex Czerniatynski : "Ce sont des Playoffs 1 de folie"

L'Antwerp s'est imposé face au Club de Bruges (3-2) ce dimanche lors de la troisième journée des Playoffs 1. Menés 0-2, le Great Old a renversé la situation et arraché la victoire dans les derniers instants de la rencontre. Avec ce 9 sur 9 en PO1, le matricule 1 compte un point d'avance sur l'Union.

Quelle folle victoire de l'Antwerp dimanche dernier. Pris à la gorge dès l'entame du match, le matricule 1 a été cueilli à froid par Bruges qui ouvrait rapidement le score via Mata (2e), 0-1. Les visiteurs faisaient ensuite le break un peu plus de vingt minutes plus tard grâce à Vanaken (23e), 0-2. Juste avant la pause, Janssen réduisait la marque en prenant Mignolet a contre-pied sur une frappe déviée (36e), 1-2. En deuxième période, l'Antwerp mettait la main sur le match. Kerk égalisait en fin de rencontre, d'un tir croisé (82e), 2-2. Sur la dernière phase du match, Vermeeren héritait d'un ballon boxé par Mignolet et le propulsait au fond des filets (90e+7), 3-2.

"Évoluer au Bosuil est loin d'être un cadeau pour les adversaires"

"Une équipe en forme qui enchaîne et qui a le brin de chance et de réussite nécessaires. Il en faut pour être champion, c'est obligatoire. Ils ont eu deux penaltys à Genk et ils arrachent la victoire à la dernière minute contre Bruges. C'est comme tout un symbole de voir le jeune Vermeeren, la révélation anversoise, marquer ce but qui sera peut-être le tournant dans cette course au titre. S'ils gagnent au Club le week-end prochain et qu'ils signent ainsi un 12 sur 12 en playoffs, ils seront bien partis pour remporter le titre", nous confie Alex Czerniatynski. "Cette équipe Il y a également le douzième homme qui exerce son rôle à fond. Évoluer au Bosuil est loin d'être un cadeau pour les adversaires", a souligné l'ancien Diable Rouge.

Le Great Old a passé un cap, et l'arrivée de Mark Van Bommel y est pour beaucoup. "Ce n'est pas évident d'arriver dans un nouveau club avec de nouveaux joueurs et d'avoir de gros objectifs à atteindre. Sans proposer un beau jeu, ils ont très bien débuté la saison avec un long sans faute. Il a enregistré de très bons résultats et s'est attiré directement la sympathie du public. S'il avait commencé cet exercice avec trois défaites, cela aurait été différent. Puis, ses changements rapportent des points comme cela a été le cas contre Bruges avec la montée au jeu de Stengs à la place de Keita en première mi-temps. Après la Coupe de Belgique, lui et l'Antwerp visent le doublé. Ce qui serait une sacrée performance quand on sait que ce n'est plus arrivé depuis 1996 (Club de Bruges)", a souligné l'ancien attaquant.

"L'Antwerp est devenu le favori, mais l'Union SG reste une équipe très forte"

L’Antwerp (45 points) conserve une longueur d'avance sur l'Union Saint-Gilloise (44 points). Genk, qui n’a remporté aucun de ses sept derniers matchs en déplacement, est troisième (41 points). "Pour le supporter neutre, ce sont des Playoffs 1 de folie avec trois équipes qui peuvent encore espérer remporter le titre à trois journées de la fin. Même si Genk est moins brillant et a baissé de niveau et perdu beaucoup de points depuis la vente de Paul Onuachu. L'Antwerp est devenu le favori, mais l'Union SG reste une équipe très forte et coriace. On ne parle pas trop d'eux, alors qu'ils sont toujours là avec une grosse saison derrière eux avec leur belle campagne européenne. Ils font encore mieux que la saison dernière après avoir perdu Undav et Vanzeir. Chapeau à Karel Geraerts", a conclu Alex Czerniatynski.