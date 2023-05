Tout est encore à refaire au Standard : Ronny Deila va quitter Sclessin...pour un autre club belge !

Alors que le Standard semblait avoir trouvé un coach collant à merveille à Sclessin et son esprit, Ronny Deila va s'en aller. Il devrait rejoindre...le Club de Bruges.

C'est Het Laatste Nieuws qui lâche la bombe ce jeudi soir : Ronny Deila ne devrait plus être l'entraîneur du Standard de Liège pour la saison 2023-2024. Le Norvégien est à un pas du Club de Bruges, avec les discussions pour son contrat seraient en "phase finale", nous apprennent nos confrères.

Cette semaine, le FC Bruges a mené les discussions avec deux derniers candidats : Karel Geraerts, l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise, et Ronny Deila. C'est le Norvégien de 47 ans qui a finalement été choisi par la direction brugeoise, malgré les liens évidents entre Bruges et Geraerts et le travail de ce dernier à l'USG cette saison.

Cette option sera la plus chère pour les Blauw & Zwart : le Club va devoir verser une grosse indemnité au Standard, où Deila était sous contrat jusqu'en 2025. HLN évoque ainsi 2 millions d'euros versés aux Rouches pour débaucher leur coach, qui devrait être accompagné d'Efrain Juarez, son adjoint.

L'annonce, toutefois, ne sera pas faite avant la fin officielle de la saison - probablement début juin, donc. D'ici là, la probabilité d'un revirement de situation est "très minime", lit-on. Ronny Deila et Bruges avaient déjà discuté l'hiver dernier, avant que le Club n'opte pour Scott Parker, mais cela n'avait pas passé le cap des premiers contacts. Cette fois, Deila va bel et bien signer au Jan Breydel...