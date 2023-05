Le héros du FC Séville s'en souviendra pour toujours

Auteur du but de la victoire en prolongations face à la Juventus (2-1), l'Argentin du FC Séville Erik Lamela a qualifié son équipe pour la finale de l'Europa League.

Déjà passeur décisif sur le but de l'égalisation de Suso, Lamela a surgi sur un centre et a fait exploser le stade Ramon Sanchez Pizjuan.

L'Argentin était très ému après la qualification en finale d'Europa League. "Que demander de plus ? Ça a été incroyable dès la première minute. On a connu une saison compliquée au début, mais regardez où on en est aujourd'hui", a réagi Lamela au micro de Movistar.

"Sur mon but ? Beaucoup de choses me sont passées par la tête, des bons moments, des mauvais moments... mais c'est un moment unique, et c'est de l'euphorie qui est ressortie. Cette finale, c'est une occasion unique. C'est une nuit dont je me souviendrai pour toujours."