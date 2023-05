"Tout sauf l'Antwerp" : les supporters du Club de Bruges prêts à recevoir chaudement le Great Old !

Depuis la première journée, Bruges n'a plus qu'un rôle de figurant dans ces Playoffs. Mais les Blauw & Zwart peuvent être décisifs en prenant des points par-ci par-là...et les supporters savent ce qu'ils veulent.

"Tout, sauf l'Antwerp" : voilà ce que réclament les supporters du Club de Bruges, condamnés à jouer les quatrièmes rôles dans cette course au titre. La rivalité entre Bruges, plus grand club de Belgique ces dernières années, et l'Antwerp, qui aspire à le devenir, est féroce. Même Paul Gheysens et Bart Verhaeghe s'échangent occasionnellement des piques.

Hans Vanaken, dans son style nonchalant et jamais prompt à faire se lever les foules, a beau avoir refusé la perche tendue et déclaré qu'il "se fichait" de priver l'Antwerp du titre, son public est clair : les Brugeois doivent tout donner.

Et malgré ces déclarations de Vanaken, sur le terrain, il semble que le message soit passé : il s'en est fallu de très peu pour que les Gazelles gâchent la fête au Bosuil le week-end passé. Ce dimanche, au Jan Breydel, le noyau dur des supporters brugeois promet l'enfer à l'Antwerp.

L'objectif est clair : être en place dès 13h dans le stade afin de faire un maximum de bruit et mettre la pression sur l'Antwerp, et éviter que le Great Old prenne le large en tête du championnat pendant que l'Union et Genk "s'entretuent" de l'autre côté.

Problème : après, Bruges affrontera encore l'Union et Genk...et peut donc priver l'un des deux du titre au profit de l'Antwerp. Dans ce cas-là, quel sera le discours des supporters ? "Tout sauf l'Antwerp, perdez, s'il-vous-plaît" ? Trêve de cynisme : Bruges est décidé à jouer le jeu et son rôle d'arbitre, et c'est tout à l'honneur du champion en titre.