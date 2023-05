🎥 Jérémy Doku est en feu : nouveau but splendide du Diable Rouge !

Rennes se rend à Ajaccio, et déroule en ce moment. Parmi les buteurs : Jérémy Doku, auteur d'un très beau raid en solo.

Après ses 2 assists la semaine passée face à Troyes, revoilà à nouveau Jérémy Doku décisif pour le Stade Rennais ce dimanche. En déplacement du côté d'Ajaccio, les Rennais déroulent et c'est notre Diable Rouge qui a inscrit le but du match.

Parti du milieu de terrain suite à un contre rondement mené, Jérémy Doku crochète, accélère et trompe calmement le portier corse pour faire 0-3 et tuer tout suspens. C'est le 6e but de la saison en Ligue 1 pour l'ex-Anderlechtois.

Notons qu'Arthur Theate, légèrement blessé, est absent du onze rennais pour cette rencontre.