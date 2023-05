Benjamin Lambot pointe du doigt ce que le RFC Liège doit corriger la saison prochaine

Ce samedi soir, le RFC Liège a terminé la saison en beauté après sa large victoire contre Knokke (6-2) lors de la dernière journée de Nationale 1.

Pas de titre pour le RFC Liège qui termine à la deuxième place du classement. Le Patro Eisden compte le même nombre de points, mais une victoire de plus permet aux Limbourgeois d'être champions. "Je suis fier de cette belle saison et super content pour Jérémy qui conserve son titre de meilleur buteur de N1. Mais, j'ai un petit goût amer concernant le fait de ne pas remporter le titre", confie Benjamin Lambot à l'issue de la rencontre. "Depuis que nous avons validé la montée en D1B à Tirlemont, nous avons enchaîné les matchs et bien performé. Je pense que nous avons terminé cet exercice avec beaucoup de respect pour les supporters et pour notre saison", souligne le défenseur central.

L'ancien capitaine du Cercle de Bruges pointe les petites défaillances. "Nous avons parfois des petits couacs. Nous menons 3-0 et ensuite nous encaissons deux buts car l'intensité baisse. L'avantage c'est que nous parvenons à réagir. Mais l'année prochaine, nous ne devons plus nous relâcher plus d'une dizaine de minutes", précise le patron de la défense liégeoise.

Disposant encore d'un an de contrat, Lambot a un autre métier sur le côté. "Je serai toujours là la saison prochaine. J'ai eu une opportunité en tant qu'indépendant complémentaire pour préparer un peu mon avenir. J'ai dit à ma société que je faisais cela en plus et que le football restait ma raison de vivre et mon métier numéro un. Mais je me dois de préparer l'avenir à mon âge et je profite. Et je vends des panneaux solaires, si des gens veulent m'appeler", conclut en souriant Benjamin Lambot.