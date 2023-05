José Mourinho se sent lésé par la Serie A

José Mourinho trouve ridicule et absurde que la Juventus ait reçu une nouvelle déduction de points de la part de la Fédération italienne de football en ce moment. L'entraîneur portugais de l'AS Roma estime que cette sanction aura un impact négatif sur la Serie A.

La Juventus s'est vu retirer 10 points mercredi soir suite à une décision de justice pour avoir manipulé ses comptes. Par conséquent, le club turinois passe de la deuxième à la septième place au classement. "Pour moi, c'est une blague de mauvais goût, car cela est décidé alors qu'il ne reste que deux matchs à jouer. Cela nous concerne tous", a déclaré Mourinho après le match contre Salernitana (2-2).

Selon l'entraîneur, la Juventus ne méritait pas cette déduction de points. "Je suis désolé pour eux. Pour être honnête, cette pénalité de points affecte le championnat. Si cela avait été annoncé avant le match contre Monza ou Bologne, nous aurions abordé le championnat différemment. Nous aurions alors misé tout sur l'Europa League." La Roma est en finale de l'Europa League et se bat toujours pour terminer parmi les quatre premiers de la Serie A. La Juventus occupe actuellement la septième place au classement.

La Juventus est actuellement septième de la Serie A avec 59 points en raison de la déduction de points. L'AS Roma est sixième et compte seulement un point de plus. Les six premiers se qualifient pour les compétitions européennes. Pour l'équipe de Massimiliano Allegri, il reste encore une possibilité de se qualifier pour la Conférence League. Pour cela, l'Inter Milan doit remporter la finale de la Coppa Italia contre la Fiorentina.