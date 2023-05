Messi accepte un contrat de plus d'un milliard d'euros

La fin de son aventure au PSG a sonné et son départ cet été ne fait plus aucun doute. Lionel Messi pourrait partir en Arabie saoudite pour un contrat aux chiffres astronomiques.

Cela fait plusieurs semaines que les rumeurs circulent concernant un départ de Lionel Messi du Paris Saint-Germain et surtout pour une nouvelle aventure en Arabie saoudite.

On évoque également un intérêt et un retour potentiel au FC Barcelone mais rien de concret n'aurait été présenté. Ce serait donc, à l'heure actuelle, d'autres retrouvailles qui pourraient avoir lieu : celles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans le championnat saoudien.

Selon Foot Mercato, Jorge Messi, le père de septuple Ballon d'or, aurait accepté une offre de contrat à hauteur d'1,2 milliard d'euros sur deux ans de la part d'Al-Hilal, le grand rival d'Al-Nassr, club de CR7.