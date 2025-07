Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps : la Pro League tient sa première purge de la saison

Dender et le Cercle de Bruges ont partagé (0-0) cette après-midi. Toujours pas de vainqueur pour la reprise du championnat.

Les matchs du samedi après-midi vous avaient manqué ? Pour vous qui avez passé vos vacances prêts à tout plaquer pour revivre un Cercle - Dender comme seul notre football sait nous en offrir, l'heure était à la libération.

Le lendemain de la reprise entre l'Antwerp et l'Union, ces deux équipes ayant passé la saison dernière à lutter pour ne pas figurer dans la zone rouge se rencontraient pour lancer un exercice espéré comme le plus tranquille possible.

Mais comme souvent à cette période, les collectifs sont loin d'être rôdés, les noyaux souvent même loin d'être constitués. Et cela s'est vu. Le Cercle a voulu prendre les choses avec Alan Minda, mais les trois premières tentatives de l'Equatorien étaient beaucoup trop timides.

Delanghe tout de même mis à contribution

Dender ne proposait pas beaucoup plus mais avait le mérite de sortir le match de sa léthargie par quelques éclairs. En première mi-temps, Aurélien Scheidler et Roman Kvet ont à chaque fois cru ouvrir le score, mais Maxime Delanghe et la transversale en ont décidé autrement.

Delanghe s'est encore illustré en deuxième période, à nouveau pour empêcher Scheidler de faire la différence dans le dernier quart d'heure. De quoi emmener la rencontre vers un 0-0. Toujours pas de vainqueur en ce début de championnat, la rencontre entre Zulte Waregem et Malines (coup d'envoi à 18h15) nous en proposera-t-elle un ?