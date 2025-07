Thibaut Courtois de retour en Belgique pour une occasion bien particulière : "J'ai un scénario de rêve"

Thibaut Courtois est à Spa-Francorchamps ce weekend. Le gardien belge est fan de Formule 1 et a d'ailleurs montré sa propre écurie, en Formule 4.

Pour une fois, le calendrier fait bien les choses pour Thibaut Courtois : après avoir disputé la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid, le Limbourgeois peut enfin profiter de quelques jours de vacances ; et cela tombe pile pendant le weekend de Spa-Francorchamps.

"Pouvoir combiner cela avec ma famille, mes amis et un peu de Tomorrowland est important pour moi, c'est vrai. Nous n'avons que de courtes vacances cette année, mais je suis ravi de renoncer à deux jours à la plage pour ça. La première chose que j'ai su en partant en vacances, c'est que je pourrais venir ici, à Spa. Ouf", rigole-t-il pour Sporza.

Très exigeant envers lui-même et son équipe

Il y a deux ans, Courtois a lui-même lancé sa propre écurie de Formule 4 : TC Racing. "C'est beaucoup plus complexe que je ne le pensais. Il faut réunir toute une équipe, des mécaniciens aux ingénieurs, mais aussi trouver des pilotes, réserver les voitures et le matériel, souscrire une assurance, fournir une écurie et un simulateur… La logistique est très importante".

Le plan est clair : "Nous avons également une équipe d'e-sport. Nous participons à des courses sur simulateur, comme les 24 Heures de Spa ou Le Mans. Tout est virtuel, bien sûr, mais cela nous permet de découvrir des talents. Nous pouvons ensuite placer des jeunes qui excellent en simulateur dans une vraie voiture. Le scénario de rêve serait de trouver un pilote qui excelle en simulateur, de le faire monter dans une voiture, et même de le guider vers la Formule 1".

Et pour cela, Thibaut Courtois s'implique dans le projet : "Je suis moins impliqué dans les opérations quotidiennes, mais en tant qu'investisseur, je suis impliqué. Je prends 80 % des décisions moi-même, avec mon entourage. Je dois donc assister à de nombreuses réunions pour comprendre l'orientation de l'équipe".