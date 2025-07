"En fait, ce n'est pas La Gantoise de 2025-2026" : la dernière sortie choc de Leko à la veille de la reprise buffalo

Sous les ordres d'Ivan Leko, les joueurs de La Gantoise ont bien transpiré durant la préparation. L'entraîneur croate n'est pad forcément satisfait de l'intersaison mais fait contre mauvaise fortune bon coeur.

Au gré des conférences de presse, Ivan Leko ne s'est pas privé de répéter qu'il attendait encore des transferts entrants et que le noyau n'était actuellement pas à la hauteur de ses attentes. Le point presse d'hier n'a pas fait exception à la règle, Leko a même été plus loin.

"Notre équipe n'est pas encore prête. Il nous manque encore des éléments à plusieurs postes. Nous avons encore besoin d'une certaine concurrence interne pour vraiment progresser. Nous gérons la situation pour l'instant, et je suis satisfait de ce que les gars montrent jusqu'à présent. Mais en vérité, ce n'est pas La Gantoise de la saison 2025-2026 que nous avons sous les yeux", explique-t-il à la Gazet van Antwerpen.

Leko a appris à faire avec ses armes

Il prévient : "Ne vous attendez pas à un football explosif et automatique pour l'instant. Nous allons tout donner et faire preuve de passion. C'est ce que vous pouvez attendre de nous. Nous parlons de passion, mais aussi de tactique, offensivement et défensivement. Il faut savoir créer, mais aussi neutraliser les qualités adverses".

"La base, cependant, reste toujours : l'énergie, la passion, l'intensité et l'esprit d'équipe. Les qualités individuelles et les automatismes offensifs viendront plus tard. Nous allons y aller semaine après semaine, donc nous avons toujours quinze ou seize joueurs capables de donner le meilleur d'eux-mêmes", poursuit-il.

Un discours qui fait immanquablement penser à son approche avec le Standard il y a un an, quand le Croate avait fait avec les moyens du bord pour faire d'une équipe composée de jeunes du SL 16 et de rneforts gratuits une équipe parmi les plus rigoureuses du championnat.