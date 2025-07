Il ne fera pas une Jashari : un cadre du Club de Bruges affirme qu'il restera une saison de plus

Le FC Bruges a déjà vu partir Chemsdine Talbi et Maxim De Cuyper cet été, en attendant le départ d'Ardon Jashari. Mais celui de Joaquin Seys n'est pas à craindre.

Le Club de Bruges n'a pas été sacré champion, mais les performances européennes des Blauw & Zwart ont tout de même attiré les regards des grands clubs européens. Résultat : avant même la première journée, Bruges a perdu Chemsdine Talbi et Maxim De Cuyper, et Ardon Jashari est également sur le départ.

Bjorn Meijer aurait lui aussi dû partir en direction de Feyenoord, mais son transfert a finalement été avorté. On ignore s'il restera ou tentera de décrocher un transfert lors de la suite du mercato. Si c'est le cas, Nicky Hayen commencerait à manquer de profondeur au poste d'arrière latéral.

Heureusement pour lui, un joueur a déjà confirmé qu'il ne s'en irait pas. Ce joueur, c'est Joaquin Seys (20 ans). À la veille du premier match de Bruges en championnat, contre Genk, le latéral a déclaré en conférence de presse qu'un transfert n'était pas du tout à l'ordre du jour.

"Je n'y pense pas du tout. J'ai encore tout le temps", affirme Seys dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. "Ca a été rapidement décidé entre toutes les parties : je resterai un an de plus au Club de Bruges. Je veux faire une saison encore meilleure, puis nous verrons bien".

Joaquin Seys a disputé 41 matchs pour le Club de Bruges en tout, pour deux buts. Il avait également été sélectionné l'année passée avec les Diables Rouges, mais une blessure l'a privé de ses débuts.