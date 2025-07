Compatriote de Rednic, ancien chouchou de Sclessin mais pas de retour à Liège : Razvan Marin a trouvé son nouveau club

Razvan Marin était sur le départ cet été. Il quitte finalement la Serie A, cinq ans après son arrivée.

Cet été, avec la signature de Mircea Rednic et le retour aux affaires de plusieurs anciens de la maison, le nom de Razvan Marin a ressurgi au Standard. Non pas comme une piste concrète, mais tel un vieux fantasme de Sclessin, toujours ravi de voir de vieux serviteurs revenir au bercail.

Il faut dire qu'avec sa frappe de mule et son transfert à plus de 12 millions du côté de l'Ajax il y a six ans, Marin s'avérait être l'une des bonnes affaires à saisir du côté de Cagliari, où il était en instance de départ face à son temps de jeu déclinant.

Razvan Marin vers la Grèce

Le milieu de terrain roumain a ainsi été cité à l'Udinese et au Genoa. Mais il quitte malgré tout la Serie A : Marin, désormais âgé de 29 ans, a signé un contrat jusqu'en 2028 à l'AEK Athènes.

Il quitte ainsi le Calcio cinq ans après son arrivée (169 matchs sous les couleurs d'Empoli et Cagliari). Cagliari l'avait acheté près de deux millions à l'Ajax mais s'est résolu à le céder pour moins de deux briques à l'AEK.

Du côté d'Athènes, Razvan Marin soutiendra une ligne d'attaque assez fournie, composée d'anciennes gloires du football européens et d'anciens de Pro League : on ne pensait pas voir un jour Anthony Martial et Erik Lamela être associés à Dereck Kutesa, Frantzdy Pierroy et Aboubakary Koita.