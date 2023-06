Ancien équipier de Zinckernagel, né en Belgique...qui est Hugo Vetlesen, la cible de Bruges ?

Hugo Vetlesen devrait rejoindre le Club de Bruges. Mais qui est ce milieu de terrain à la cote plutôt élevée ? Walfoot vous le présente en quelques points.

Né en...Belgique

Il existe un monde où Hugo Vetlesen commençait le football en Belgique, y grandissait et finissait Diable Rouge. En effet, Vetlesen est né en 2000...à Braine l'Alleud, de père norvégien et de mère française. La famille a cependant quitté la Belgique quand Vetlesen avait 4 ans. Johan Vetlesen était également footballeur, mais n'a pas fait carrière professionnelle.

Record de précocité en Norvège

Le 2 février 2017, Hugo Vetlesen a disputé ses premières minutes en championnat de Norvège avec Stabaek. Il n'avait pas encore 17 ans, et rentrait alors dans l'histoire du football norvégien. En effet, avec ces premières minutes (et il en a même joué 90), Vetlesen devenait le premier joueur né en 2000 ou plus tard à jouer en D1 norvégienne.

Cela explique qu'à 23 ans à peine, Hugo Vetlesen compte déjà 168 matchs en Eliteserien, et plus de 200 au total toutes compétitions confondues pour ses deux clubs, Stabaek et Bodo-Glimt. Un médian qui ne manque pas d'expérience malgré son âge !

Une campagne européenne de haut vol

En 2021-2022, Bodo-Glimt s'est révélé aux yeux de toute l'Europe en Conference League. Les méconnus norvégiens, champions pour la première fois de leur histoire en 2020, ont notamment écrasé la Roma (6-1) en poules, avant d'éliminer le Celtic Glasgow et l'AZ Alkmaar.

© photonews

Face au Celtic, Hugo Vetlesen marquera à l'aller et au retour ; il sera à l'assist contre l'AZ. Et alors que Bodo-Glimt retrouvait la Roma en quart de finale, il sera le héros du match aller en faisant 2-1 à la 89e. L'AS Rome de Mourinho gagnera (4-0) au retour et ira gagner la compétition, mais Vetlesen et ses équipiers avaient conquis les coeurs.

Coéquipier de Zinckernagel et Boniface !

Bodo-Glimt commence à être fort lié au championnat belge. En effet, lors de sa première saison au sein du club après avoir été transféré de Stabaek, Hugo Vetlesen a évolué aux côtés d'un certain Philip Zinckernagel. Avant ses passages en Angleterre et à l'Olympiakos, le Danois faisait en effet le bonheur de Bodo-Glimt, inscrivant 35 buts en 89 matchs.

© photonews

Victor Boniface, le roc de l'Union Saint-Gilloise, commençait également à percer à l'époque, mais était surtout remplaçant quand Zinckernagel était encore là. Le Nigérian subit ensuite une lourde blessure aux ligaments croisés, mais lors de sa dernière saison en Norvège, lui et Vetlesen sont souvent titulaires de concert.

Bientôt à l'Euro avec deux Brugeois

Même s'il est âgé de 23 ans, Hugo Vetlesen fait encore partie de la génération d'Espoirs norvégiens pouvant se rendre à l'Euro U21 à la fin du mois. Lors du dernier rassemblement, Vetlesen recevait l'honneur d'une convocation en équipe A, mais il sera bel et bien en Géorgie et en Roumanie fin juin.

À ses côtés, on retrouve un certain Antonio Nusa, ailier norvégien (d'ascendance nigériane) de 18 ans à peine et prodige du Club de Bruges, appelé pour la première fois en Espoirs, ainsi que Jesper Daland (23 ans), solide défenseur du Cercle. Pas trace, cependant, de Kristian Arnstad, pourtant titulaire régulier avec les U21 norvégiens habituellement. Lui aussi, cependant, connaît donc bien un Vetlesen lié à notre pays de décidément bien des manières.