Luka Elsner aux anges : "On est dans un état d'extase"

L'ancien coach de l'Union SG et du Standard de Liège était très fier de ses joueurs ce vendredi soir après le sacre en Ligue 2.

Le Havre est sacré champion de Ligue 2 après sa victoire face à Dijon (1-0) ce vendredi lors de la 38e journée de Ligue 2.

Luka Elsner est fier de ses joueurs. "C'est un aboutissement de tellement d'efforts, de tellement de moments vécus avec ce groupe. Je suis fier de faire partie de ce club et d'avoir vécu cette aventure avec les joueurs, avec le staff et avec tous ceux qui ont oeuvré tous les jours pour remporter ce titre et retrouver cette Ligue 1. Aujourd'hui on est dans un état d'extase et on a un lien pour toute la vie avec tous les gars et on va garder ça en tête. La fête sera belle", a déclaré le coach du HAC au micro de beIN Sports.