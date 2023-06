Geoffrey Valenne : "Nous sommes passés à côté de ces Playoffs 2"

Quelle terrible fin de saison pour le Standard de Liège qui s'est pris pieds dans le tapis lors de ces Playoffs 2. Les Rouches clôturent leur saison par une nouvelle défaite à La Gantoise (3-1).

Le Standard de Liège voulait terminer la saison sur une note positive, c'est raté. Les Rouches n'ont pas enregistré la moindre victoire en Playoffs 2. "Je suis néanmoins fier de mes joueurs car ils ont fait le job aujourd'hui et ont été professionnels jusqu'au bout. J’ai également un sentiment d’inachevé, car on eu des opportunités cette saison. On a couru après un classement ou un résultat. Malheureusement, on est passé à côté de ces Playoffs", a confié Geoffrey Valenne à l'issue de la rencontre.

© photonews

Le T1 intérimaire du matricule 16 discerne toutefois du positif. "Il y a un an, l’état d’esprit n’était pas le même, d'ailleurs les joueurs étaient déjà en vacances. L’objectif de la saison, à savoir le top 8, a été atteint. Quand on est le Standard, on veut tout gagner et donner le meilleur de soi-même. Mais on n'a pas existé dans ces PO2. On a réussi à inculquer des valeurs de travail et on doit continuer à construire sur ces fondations bien placées par Pierre Locht et Fergal Harkin", a-t-il ajouté.

Quel visage aura le Standard la saison prochaine ? "Il y a encore beaucoup de points d’interrogation et ce n’est pas à moi qu’il faut poser la question. Des joueurs vont nous quitter et d'autres vont revenir de leur prêt, il va y avoir beaucoup de changements, mais je fais confiance au club qui a déjà bien travaillé avec un budget restreint. On doit maintenant se régénérer mentalement et pouvoir réfléchir posément à ce qu'il s'est passé il y a dix jours. Le départ de Ronny Deila a secoué tout le club. À nous de prendre les bonnes décisions pour continuer de grandir", a conclu Valenne.