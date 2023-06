L'incroyable statistique des joueurs belges en finale de Ligue des champions

Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku se retrouvent en finale de la C1 ce samedi. Un rendez-vous que les Belges commencent à connaître.

L'apothéose de la saison européenne de football se jouera ce samedi soir avec la grande finale de la Ligue des champions qui opposera l'Inter Milan à Manchester City, Romelu Lukaku à Kevin De Bruyne.

Si aucun club belge n'a pris part à cette finale depuis le nouveau nom et format de la compétition en 1992, beaucoup de joueurs belges l'ont connue.

Ainsi, depuis 2010, sur 14 éditions, on retrouve des joueurs Belges en finale à... dix fois (en comptant l'édition 2023). Une incroyable statistique à laquelle on peut ajouter que certains ont remporté le trophée au bout du compte : Thomas Vermaelen avec Barcelone en 2015, Simon Mignolet et Divock Origi avec Liverpool en 2019 et le duo Thibaut Courtois/Eden Hazard avec le Real Madrid en 2022.