Erling Haaland a un sérieux concurrent dans la course au ballon d'or

Le Norvégien est vu comme le gagnant légitime de ce Ballon d'or. Cependant, certains avis commencent à mettre Lionel Messi dans la conversation.

Auteur d'une saison plus que parfaite avec Manchester City, Erling Haaland est perçu comme le grand favori au Ballon d'or de cette année qui sera remis le 30 octobre prochain.

52 bus en 53 matchs, champion d'Angleterre, vainqueur de la FA Cup et récent lauréat de la Ligue des champions, le Norvégien a un dossier en béton armé et pourrait être plus que confiant.

Cependant, les premiers avis et certains sites de comparaison en ligne commencent à mettre également en avant le nom de Lionel Messi. Auteur d'une saison en deux parties avec le PSG (très bonne et médiocre), c'est surtout le sacre mondial avec l'Argentine qui pèse beaucoup dans la balance pour Lionel Messi.

Alors : changement d'air avec un nouveau jeune vainqueur ou huitième Ballon pour la Pulga ?