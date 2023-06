Lior Refaelov, un joueur entré dans l'histoire de la Pro League

Cette semaine, Anderlecht a annoncé le départ de l'Israélien de 37 ans, qui va vraisemblablement finir sa carrière dans son pays natal. Retour sur le parcours d'un joueur entré définitivement dans l'histoire de notre championnat.

En juillet 2011, le Club de Bruges officialisait l'arrivée d'un milieu offensif israélien qui n'avait connu qu'un seul club dans sa vie : le Maccabi Haifa. Douze ans plus tard, Lior Refaelov est devenu un joueur historique de notre Pro League, avec plus de 430 rencontres disputées pour le compte de clubs belges et six trophées remportés.

Dans l'histoire du Jan Breydel

C'est donc en Venise du Nord que Refaelov pose pour la première fois ses valises en Belgique. Avec une passe décisive pour son premier match et un doublé pour le second, l'international à 39 reprises, acheté pour 2.5M€, dépose immédiatement sa carte de visite. Sa première saison est pleine : 46 matchs, 7 buts et 9 passes décisives.

Les années se suivent et se ressemblent, Refaelov prend une place de plus en plus importante dans l'effectif brugeois jusqu'à son départ, d'abord en prêt, du côté de l'Antwerp après 234 matchs sous les couleurs brugeoises. Pendant cette période, il remporte deux titres de champion (2015-2016 et 2017-2018), la Coupe de Belgique (2015) et la Supercoupe (2016-2017 et 2018-2019).

À l'issue de la saison régulière 2014-2015, il cumule 13 buts et 14 passes décisives en 35 matchs dont 28 en tant que titulaire, toutes compétitions confondues. Il est plébiscité, à ce titre, d'une deuxième place au Footballeur Pro 2015, derrière son coéquipier et ami Victor Vazquez.

Le meilleur joueur du pays

C'est le 18 janvier 2019, après un prêt de six mois, que Refaelov s'engage officiellement à l'Antwerp pour deux saisons. Sa deuxième partie de saison est moins bonne que la première mais le milieu offensif demeure un élément capital de l'effectif anversois. Il reprend la saison 2019-2020 sur les chapeaux de roue : 6 buts et 2 passes décisives lors des dix premiers matchs.

L'Antwerp remporte une finale de Coupe de Belgique disputée au mois d'août à cause du Covid, le championnat ayant été arrêté au mois de mars. Le Great Old s'impose 0-1 contre Bruges, l'unique buteur se nomme Refaelov.

L'Israélien poursuit sa folle et inarrêtable lancée. 14 buts et 12 passes décisives en 2020-2021 et un titre de Soulier d'Or de l'année 2020 venant récompenser une incroyable carrière menée en Jupiler Pro League.

Un des rares Mauves à sortir la tête de l'eau

En fin de contrat, Refaelov quitte l'Antwerp à l'été 2021 et rejoint Anderlecht et Vincent Kompany pour un dernier challenge dans notre championnat. Les Mauves terminent à la 3e place du championnat et échouent en finale de la Coupe contre La Gantoise. Avec 19 buts et 5 passes décisives, il soigne les contre-performances de Zirkzee, Raman et, plus tard, Esposito et Fabio Silva.

Cette année plus difficile pour Refaelov, qui n'a pas échappé aux nombreuses critiques des supporters après la pire saison de l'histoire du RSCA. Raefelov quitte Anderlecht et la Belgique, à 37 ans, avec une sérieuse armoire à trophées et une image à jamais gravée de légende de notre championnat.