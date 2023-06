Le Standard voit un espoir d'Anderlecht lui filer entre les doigts

Le RSC Anderlecht a déjà vu plusieurs jeunes filer vers des autres écuries de Pro League. Ce mercredi, c'est le départ de Nils De Wilde qui a été rendu officiel.

Nils De Wilde (20 ans) quitte Anderlecht et rejoint le Cercle de Bruges. De Wilde a signé un contrat portant jusqu'en juin 2026, avec une année supplémentaire en option.

Cette année avec les RSCA Futures, le milieu de terrain a joué 27 rencontres en Challenger Pro League, marquant 1 but et distillant 2 passes décisives.

Il avait également été cité au Standard, Westerlo et l'Excelsior Rotterdam.

Ce transfert vers le Cercle devrait lui permettre de passer le palier vers la D1A. "Je suis heureux d'avoir pu faire mes débuts en Challenger Pro League la saison dernière, mais bien sûr, une fois que vous y avez goûté, vous en voulez toujours plus. Espérons qu'avec le temps, je pourrai faire mes débuts en D1A et jouer autant de matches que possible", a déclaré De Wilde sur le site du club.