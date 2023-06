Quels adversaires pour Bruges et La Gantoise jusqu'aux poules de Conference League ?

Qualifiés pour le deuxième tour préliminaire de Conference League, Brugeois et Gantois connaîtront leurs adversaires prochainement : le 21 juin. Aperçu des forces en présence.

L'épisode 2022-2023 à peine terminé, l'heure est déjà à la préparation de l'exercice 2023-2024. Bruges, quatrième du défunt championnat, est qualifié pour le deuxième tour préliminaire de Conference League au même titre que La Gantoise, vainqueur des Play-Offs 2 et repêché grâce au doublé de l'Antwerp.

Mercredi prochain, le 21 juin, Blauw & Zwart et Buffalos connaîtront leur première opposition européenne de la saison. Si ce tour ne devrait pas vraiment poser de problème à nos représentants, Lucerne (Suisse), l'Adana Demirspor (Turquie), le Vorskla Poltava (Ukraine) et Qabala (Azerbaïdjan) peuvent être considérés comme des équipes à éviter.

Le matin même du tirage, l'UEFA réalisera une première pré-sélection sous la forme d'un premier tirage au sort. Bruges et Gand n'auront plus que cinq adversaires potentiels. La manche aller de ce second tour préliminaire sera jouée le 27 juillet, avec le retour le 3 août.

Têtes de série jusqu'aux poules

C'est la bonne nouvelle de ce tirage au sort en Conference League. Peu importe les autres équipes qui se qualifient, La Gantoise et le Club de Bruges seront têtes de série au troisième tour préliminaire ainsi qu'aux barrages.

Une troisième tour tout aussi jouable que le précédent, avec des adversaires potentiels tels que Dudelange (Luxembourg), l'Omonia Nicosie (Chypre), le Spartak Trnava (Slovaquie) mais aussi Dundalk (Irlande), l'Austria Vienne (Autriche), l'Aris Salonique (Grèce) ou le SK Brann (Norvège).

La tâche en barrages s'annonce logiquement un petit peu plus ardue, mais toujours à la portée des joueurs de Ronny Deila et Hein Vanhaezebrouck. Pour cette ultime étape avant les poules, on note l'arrivée de la Juventus dans les têtes de série, équipe que nos clubs belges ne peuvent donc pas affronter.

Pour ce barrage, l'adversaire à éviter à tout prix n'est autre qu'Aston Villa, nouveau club de Youri Tielemans qui aura à cœur de réaliser la même campagne européenne que West-Ham, vainqueur de la compétition. Bodo/Glimt (Norvège) peut aussi se révéler un adversaire difficile à surmonter, tout comme Osasuna (Espagne), le Lech Poznan (Pologne), Besiktas (Turquie), Twente (Pays-Bas) et Guimaraes (Portugal).