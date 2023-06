Du lourd attend le Racing Genk en tour préliminaire de Ligue des Champions

Le 20 juin, les Limbourgeois sauront s'ils affronteront Servette ou le Panathinaïkos au deuxième tour préliminaire de Ligue des Champions. En cas de qualification, les joueurs de Wouter Vrancken affronteront un gros morceau au 3e tour mais seront assurés de disputer les poules d'une Coupe d'Europe.

Vice-champion de Belgique sur le fil, le Racing Genk est qualifié pour le deuxième tour préliminaire de Ligue des Champions. Une étape capitale pour les Limbourgeois, qui les assurerait déjà d'entrer dans les poules d'une Coupe d'Europe cette saison.

Pour cette première étape, les joueurs de Wouter Vrancken n'ont que deux adversaires potentiels : Servette (Suisse) et le Panathinaïkos (Grèce). Si Genk s'incline, il filera au troisième tour préliminaire... d'Europa League et n'aura aussi que deux adversaires potentiels : l'Olympiakos (Grèce) et le Slavia Prague (République Tchèque).

Qualification = gros morceau mais poules assurées

On souhaite évidemment le cas contraire, à savoir une qualification de Genk pour le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Dans ce cas, la tâche deviendra nettement plus ardue. On retrouve quatre adversaires potentiels pour les vice-champions de Belgique à ce stade de la compétition : Braga (Portugal), les Rangers (Écosse), Marseille (France) et le PSV Eindhoven (Pays-Bas).

S'ils sont éliminés à ce stade, les Limbourgeois rejoindront directement, comme l'Union cette année après sa défaite contre les Rangers, les poules de l'Europa League.

Pas de nouvelle équipe en barrages, l'Antwerp peut y croire

Deux voies différentes se dessinent dans ces tours préliminaires : celle des champions et celle des non-champions. Dans la voie de la ligue, celle des non-champions donc, aucune équipe supplémentaire ne s'invitera aux barrages. Elles ne seront donc que quatre, les quatre vainqueurs des rencontres présentées ci-dessus.

Si Genk affronte les Rangers ou Braga (les deux équipes avec le plus haut coefficient) au troisième tour et s'impose, il prendra alors la place de cette équipe dans le tirage au sort des barrages et deviendra donc tête de série. Si les Limbourgeois se défont de la formation écossaise ou portugaise au troisième tour, ils ne peuvent donc rencontrer que le PSV ou Marseille en barrages (et vice-versa) sauf si d'aventure l'une de ces équipes est surprise au tour précédent.

Dans la voie des champions de ces barrages, on retrouvera également l'Antwerp, qui ne peut pas profiter d'un statut de tête de série au vu de sa faible expérience européenne des dernières années. Pour le Great Old, la marche semble tout de même surmontable puisque le Dinamo Zagreb (Croatie), Copenhague (Danemark), les Young Boys (Suisse) et le Galatasaray (Turquie) sont les adversaires potentiels.

Si Genk et l'Antwerp vont jusqu'au bout, ils seront qualifiés pour les poules de Ligue des Champions. Presque un mirage, certes, qui marquerait cependant une page historique du football belge. Si Limbourgeois et Anversois sont défaits au troisième tour ou en barrages, ils rejoindront alors les poules de l'Europa League et pourront envisager passer l'hiver européen.