Les Espoirs ont certainement mal dormi dans la nuit de samedi à dimanche. Mais ce lundi, les regards étaient de nouveau concentrés.

Les U21 étaient tous présents à l'entraînement, avec des réserves pour certains : Jacky Mathijssen ne s'en cachait pas, les corps sont meurtris après une longue saison (la plupart de nos Espoirs jouent en équipe A chaque semaine) et deux matchs éprouvants.

On saura ce mardi soir ce que cela signifie pour certains sortis avec des crampes, comme Zeno Debast par exemple. Aster Vranckx, lui, a tourné le bouton. "Bien sûr, nous étions déçus et fâchés au coup de sifflet final", reconnaît le capitaine des Espoirs.

"Nous devons toujours gagner ce match. C'est une erreur de jeunesse et ça ne doit plus se reproduire. Mais maintenant, ce qui compte n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qu'on peut faire", pointe le médian de Wolfsbourg, où il retournera après son prêt à Milan.

"Nous savons que nous avons les qualités pour passer, pour le faire. La pression, elle est toujours là dans ces grands tournois, mais encore un peu plus désormais, oui", reconnaît Vranckx.

Le capitaine des U21 est arrivé un peu plus tard que le reste du groupe, avec Al-Dakhil et Deman, reprenant quant à lui une place de titulaire pour le second match. "Bien sûr que j'aurais aimé aider mes équipiers face aux Pays-Bas. Mais obtenir une titularisation en équipe A était une superbe expérience", explique Aster Vranckx.

"La fatigue ? Si tu joues tous les trois jours, il y en a, c'est logique. Mais je me sens bien. Et cette fatigue vaut pour toutes les équipes. Nous avons faim avant ce troisième match et allons tout donner", conclut-il.