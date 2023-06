Doublé pour le SL16 FC

C'est manifestement un grand jour pour les U23 du Standard. Le SL16 FC prend les choses en main.

Le SL16 FC est actif sur le marché des transferts et continue de se renforcer. Après Hakim Sahabo plus tôt dans la journée, qui a signé pour évoluer en Challenger Pro League, c'est maintenant au tour d'Adrien Guinta de rejoindre l'équipe. Guinta arrive en provenance de Mandel United et fera également ses débuts avec les Rouches.

Pour Guinta, le Standard est un terrain familier, car il a déjà joué avec les équipes de jeunes du club. Il a ensuite rejoint Mouscron avant de passer par Mandel United, où le Standard a pu le recruter. Guinta rejoindra l'équipe du SL16.

Le Standard a conclu un contrat de deux saisons avec une option pour une saison supplémentaire pour ce milieu de terrain offensif. Lors de la saison dernière à Mandel United, Guinta a disputé 17 matchs et marqué deux buts.

Concernant Hakim SAHABO, le milieu de terrain offensif belgo-rwandais vient de signer un contrat de 3 saisons (+ 1 en option) en bord de Meuse. Né à Bruxelles le 16 juin 2005 (18 ans), le jeune international rwandais a été formé notamment au KRC Genk et à Anderlecht avant de rejoindre le LOSC en 2021.