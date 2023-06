Peter Maes trouve un accord à l'amiable dans le cadre de l'Opération Mains Propres

Inculpé dans le cadre de l'Opération Mains-Propres, Peter Maes évite le pire. L'ancien entraîneur de Lokeren et de Genk a trouvé un accord avec le tribunal.

Peter Maes faisait partie des 57 suspects inculpés dans le cadre de l'Opération Mains-Propres, en janvier 2022. L'ancien entraîneur du Racing Genk et du Sporting Lokeren était représenté par Dejan Veljkovic, figure principale de ce Footgate, via lequel il aurait empoché illégalement 2,3 millions d'euros lors de ses passages à Lokeren et Genk.

Selon les informations de Het Laatste Nieuws, Maes aurait trouvé un accord à l'amiable avec le tribunal. Il devra payer une amende, mais ne sera pas poursuivi plus avant, et ne risque ainsi pas la prison.