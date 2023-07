Gianni Bruno et ces autres bonnes affaires de Pro League qui restent à saisir

Gianni Bruno est apparemment mis de côté par La Gantoise, alors qu'il arrive dans sa dernière année de contrat. Belge, bon marché, il est l'une de ces bonnes affaires à saisir en D1A.

Gianni Bruno, 20 buts et pas de prétendant ?

Drôle de situation que celle de Gianni Bruno : libre dans un an, le buteur de La Gantoise se cherche un nouveau port d'attache... mais semble peiner à en trouver. À 31 ans, il paraît au sommet de son art avec 20 buts la saison passée (et ce sans disputer les Playoffs, en 33 matchs championnat et coupe confondus).

Belge, bon marché (il est estimé à 600.000 euros), valeur sûre : peu de clubs du ventre mou ou du subtop devraient pouvoir snober un tel profil. Trouvera-t-il chaussure à son pied ? Si ce n'est pas en Jupiler Pro League, ce sera à n'y rien comprendre...

Gaëtan Coucke pour passer un palier ?

Il y aura du mouvement chez les gardiens de but de Pro League. Bart Verbruggen a quitté Anderlecht, Jean Butez devrait quitter l'Antwerp, Hendrik Van Crombrugge pourrait rejoindre Genk, où la succession de Maarten Vandevoordt doit se préparer ; à Charleroi, un départ de Koffi n'est jamais à exclure, tandis qu'au Standard, même Arnaud Bodart a été cité en Allemagne.

Et si Gaëtan Coucke en profitait ? Avec un an de contrat à Malines, l'ancien portier du Racing Genk est une belle affaire, qui ne devrait pas coûter le 1,5 million d'euros auquel Transfermarkt l'estime. Fut un temps où Coucke était placé sur un pied d'égalité avec Vandevoordt ; probablement à tort mais à 24 ans, il a encore le temps de devenir une valeur sûre de notre football.

Olivier Deman, un Diable Rouge à moindre coût

Un Diable Rouge à disposition pour un montant estimé à 3 millions d'euros, et avec un an de contrat devant lui seulement ? On croirait que tout le top se ruerait dessus. Polyvalent, bosseur, talentueux, encore jeune (23 ans), Olivier Deman a tout pour plaire, y compris son prix. Certes, le Cercle ne le bradera pas vu son nouveau statut, d'autant que les Groen & Zwart disposent d'une option de prolongation.

Mais maintenant que Domenico Tedesco a l'oeil sur Deman, la plus-value potentielle pour un joueur dont les qualités sont évidentes peut valoir le coup de faire un effort. Un Diable à un tel prix, c'est rare. Au hasard, on imagine bien Olivier Deman s'intégrer au jeu exigeant d'un certain Alexander Blessin, mais nous ne sommes pas recruteurs...

Marius Mouandilmadji mérite une autre chance belge

Onze buts en Jupiler Pro League dans un club moribond : Marius Mouandilmadji (25 ans) n'a pas à rougir de sa saison 2022-2023, d'autant qu'il a été blessé plusieurs mois et a tout de même été très prolifique. Et désormais, le Tchadien est gratuit, en fin de contrat à Seraing.

Dans une équipe un peu plus épanouie que les Métallos, on imagine bien Mouandilmadji rentre des services à de nombreux coachs en D1A. Les 9 efficaces et gratuits ne sont pas légion sur le marché...

Smail Prevljak, drôle de silence radio

Rien de rien : alors que Smail Prevljak (28 ans) est gratuit depuis ce 1er juillet, aucune rumeur ne l'envoie dans un club belge malgré ses 42 buts en 99 matchs pour l'AS Eupen. La saison 2022-2023 du Bosnien, international par ailleurs (25 caps), en a peut-être refroidi certains (6 buts seulement en 30 matchs).

Mais ce quota faiblard rend encore plus impressionnat le total de 36 buts en 66 matchs atteint par le Panda auparavant, et un Prevljak épanoui peut faire des ravages dans de nombreuses défenses. Certes pas dans tous les systèmes, mais là encore : un 9 gratuit, efficace et ayant fait ses preuves ? On voit peu de clubs de D1A en position de passer la main. Seul Anderlecht a été cité il y a de longues semaines, brièvement, mais la piste est abandonnée. Âllo, la Pro League ?