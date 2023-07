Les objectifs de l'Union sont fixés

Alexander Blessin a été nommé le nouvel entraîneur de l'Union. Selon le président Alex Muzio, il s'agit d'un choix réfléchi. Cependant, Muzio ne souhaite pas parler des chances de son équipe de remporter le titre.

"Le titre ? Ou même être parmi les six premiers ? L'Union n'a jamais fait de déclarations à ce sujet et ne le fera pas maintenant", a déclaré Muzio à Het Nieuwsblad. "Nous évaluerons notre effectif à la fin du mois d'août et déterminerons alors son potentiel. Notre objectif est de faire progresser notre équipe, mais nous pensons que Blessin est l'homme de la situation."

Blessin a toutefois connu une période difficile au Genoa. "Nous avons analysé tous ses matchs avec le Genoa. Beaucoup ont considéré cela comme un échec en raison de la relégation, mais ils ont sous-estimé la situation", a déclaré Muzio. "Le temps était trop court pour sauver le Genoa, mais l'équipe a montré une amélioration dès l'arrivée de Blessin. Je ne jugerai jamais quelqu'un uniquement sur les résultats."

L'Union affrontera Anderlecht dès le 28 juillet au Dudenpark, ce qui sera un premier test pour Blessin.