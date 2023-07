Les très bonnes nouvelles de Maxime Lestienne, déjà une véritable légende à Singapour

L'ancien de Bruges et du Standard devient déjà une légende à Singapour, en se rendant décisif près de deux fois par match.

Que devient Maxime Lestienne ? L'ancien de Bruges et du Standard, qui a également porté les couleurs de Mouscron, du PSV, de Malaga, du Genoa et du Rubin Kazan a rejoint Singapour en janvier 2022. Sous les couleurs du LC Sailors, le Belge devient une véritable légende.

Décisif presque deux fois par match

Et pour cause. A Singapour, Maxime Lestienne est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du championnat. L'ancien international espoir, qui avait été appelé avec les A en 2013 sans jamais entrer en jeu, affiche des statistiques impressionnantes.

Il faut dire que le natif de Mouscron est du genre rapide. En pile 50 rencontres avec ses nouvelles couleurs, Lestienne a inscrit... 31 buts et délivré 44 passes décisives. Des chiffres qui le placent, d'ores et déjà, dans le top 5 des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs de l'histoire du club.

Pour mes amis belges, des nouvelles de Maxime Lestienne :



31 buts et 41 passes décisives en 50 matchs avec Lion City 🇸🇬. Il est, de ce que je lis, déjà dans le top 5 des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs de l'histoire du club. — Killian in 🇸🇬 (@KillianBssn) July 3, 2023

Sur Twitter, @KillianBssn s'est rendu à Singapour pour observer l'ancien joueur de Pro League, surnommé "Belgian Wizard" dans la cité-État insulaire. Le public de Lion City l'acclame, l'ovationne à chaque touche de balle, à chaque dribble sur son côté gauche.

Pas de pression, juste du plaisir

Il faut dire que le championnat de Singapour n'est pas réputé pour être l'un des meilleurs du continent asiatique. Là-bas, Maxime Lestienne s'éclate, joue sans pression, très loin des regards de notre plat pays. Âgé de 31 ans, l'ailier compte 15 buts et 16 passes décisives en 15 rencontres depuis le début de la saison.

En grande difficulté lors de son départ du Standard, Maxime Lestienne a retrouvé ce dont il avait besoin : l'envie et le plaisir de jouer au football. Aujourd'hui, Lion City est deuxième du championnat de Singapour, quatre unités derrière le leader. Alors qu'il reste huit rencontres à disputer, Lestienne va se battre pour son premier titre depuis la saison 2015-2016 et son doublé avec le PSV. Si c'est ce dont il avait besoin, on ne va certainement pas lui en vouloir.