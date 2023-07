Le duel d'anciens d'Anderlecht tourne en faveur d'Harwood-Bellis, qui remporte l'Euro espoirs contre Sergio Gomez

C'est fait pour l'Angleterre ! Les Young Lions réalisent le tournoi parfait et remportent l'Euro espoirs !

Duel d'anciens d'Anderlecht en finale de l'Euro espoirs, ce samedi à Tbilissi. D'un côté, l'Angleterre de Taylor Harwood-Bellis, qui roule véritablement sur tout le monde et qui n'avait pas encore concédé le moindre but dans le tournoi, pour dix buts inscrits.

De l'autre côté, Sergio Gomez et l'Espagne, nation attendue et qualifiée malgré des prolongations tendues contre la Suisse en quarts de finale, après un but de l'ancien latéral gauche des Mauves.

Un petit but dans cette finale, à mettre à l'actif des Young Lions et de Curtis Jones. Très méritoirement, l'Angleterre succède à l'Allemagne et remporte l'Euro espoirs 2023. D'un côté et de l'autre, les deux anciens d'Anderlecht ont disputé l'intégralité de la rencontre, Sergio Gomez évoluant presque dans un rôle d'ailier gauche qu'il connaît bien en sélection nationale.

Au bout du bout du temps additionnel (90+8e), Trafford arrête un penalty de Ruiz, avant que Blanco et Gibbs-White ne soient exclus dans la foulée. Une fin de rencontre chaotique qui a donc tourné en faveur de l'Angleterre !