Le très beau geste de l'Union Saint-Gilloise envers la jeunesse de Bruxelles

L'USG a fait une belle annonce après avoir présenté son nouveau maillot. Les jeunes supporters unionistes recevront un maillot gratuit !

L'Union Saint-Gilloise a révélé son nouveau kit, le premier en collaboration avec son nouveau sponsor Nike, ce vendredi. Et le club bruxellois a également fait une annonce qui ravira les jeunes supporters unionistes.

La RUSG va en effet offrir son maillot "away" taille enfants à tous les "kets" de Bruxelles de moins de 12 ans (dans la limite des stocks disponibles). Les parents intéressés doivent s'inscrire via le site officiel de l'USG. Leur enfant recevra ce maillot, mais aussi un tour du stade et une boisson.

Tous les enfants jusqu'à 12 ans peuvent participer à cette offre, et devront s'inscrire pour l'un des 4 mercredis proposés sur le site de l'Union. Les maillots ne seront pas envoyés par la poste : il faudra se rendre au Parc Duden pour le recevoir.