Après Teuma, l'Union prospecte afin de pallier le probable départ d'une star

Cela bouge cet été à l'Union ! Les Bruxellois ont déjà perdu leur capitaine, Teddy Teuma et pourraient bien perdre d'autres joueurs extrêmement importants.

Outre les cas Kandouss et Van Der Heyden, celui de Boniface risque de faire parler cet été. Même si les rumeurs et informations quant aux prétendants pour le Nigérian sont assez rares, on ne doute pas un instant qu'après une telle saison, il ne va pas attiser quelques convoitises.

Ce serait alors pour cette raison que l'Union recherche encore des renforts en attaque. Selon les informations du journal L'Equipe, le club serait intéressé par Aldo Kalulu (27 ans). Ancien de L'OL, Swansea et Bâle, il sort d'une saison à 6 buts et 3 assists en 38 matchs. C'est un attaquant de pointe, pouvant évoluer à différentes positions offensives.

Kalulu est libre de tout contrat, ce qui motiverait également d'autres clubs à se positionner sur son profil : Nantes, Amiens, Metz et Caen le suivraient également.