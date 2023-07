"Ils savent qu'ils n'ont pas répondu aux attentes" : ces trois joueurs du Standard ont reçu leur bon de sortie

Malgré déjà beaucoup de transferts entrants et sortants, le Standard devrait encore se montrer assez actif lors de ce mercato. Notamment pour se débarasser de certains joueurs.

"Le mercato n'est clairement pas terminé" : par cette phrase, Fergal Harkin confirme à La Dernière Heure qu'il devrait encore y avoir du mouvement à Sclessin dans les prochaines semaines. Si l'identités des futures recrues devrait se préciser à l'avenir, le profil des joueurs sur le départ semble clair.

La DH affirme que Stipe Perica et Osher Davida ne seront pas retenus. Une situation qu'Harkin ne cherche pas à cacher : "Ils savent qu’ils n’ont pas répondu aux attentes la saison dernière, mais ils sont toujours nos joueurs et on espère qu’ils pourront revenir à un meilleur niveau".

La situation d'Arnaud Bodart est elle aussi délicate. Selon le quotidien, il dispose d'un accord pour partir cet été. Le directeur du football des Rouches précise tout de même n'avoir "reçu aucune offre pour l’un de nos joueurs".