Acheté pour près de 8M€, le nouvel attaquant de Bruges parle de ses qualités et de son objectif ultime

Igor Thiago, recruté par Bruges pour près de 8M€, sera l'une des attractions à suivre la saison prochaine. L'attaquant brésilien s'est exprimé sur ses qualités et son objectif ultime micro des médias du club.

Dès le début du mois de juillet, le Club de Bruges a frappé fort sur le mercato en annonçant la signature d'Igor Thiago, attaquant brésilien (22 ans) de Ludogorets. La saison dernière, le jeune avant-centre a inscrit 20 buts, délivré 11 passes décisives et sera plus que vraisemblablement l'une des attractions à suivre la saison prochaine.

Dans une interview accordée aux médias du club, Igor Thiago se dit satisfait d'avoir rejoint le huitième de finaliste de la défunte Ligue des Champions. "C'était une opportunité que je ne pouvais pas refuser. Je suis très satisfait de mes débuts et je pense que de nombreuses victoires vont suivre" débute le joueur formé à Cruzeiro.

Interrogé sur ses qualités, Igor Thiago pense que sa grande taille (1m88) n'est pas un désavantage. "Je suis un joueur rapide et fort. Je pense que c'est une bonne description de mes qualités. Je suis assez grand, ce qui me donne un avantage. La plupart des gens pensent que je suis trop grand, mais je peux surprendre mes adversaires avec ma vitesse"

Pour conclure, le joueur de 22 ans parle de son but ultime dans le football... qui demeure assez simple. "Je veux tout gagner. C'est mon but ultime et ma plus grande motivation dans la vie" a conclu Igor Thiago.