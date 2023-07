Officiel : l'un des meilleurs gardiens de Pro League ces dernières années quitte la Belgique

Marko Ilic (25 ans) était l'un des gardiens les plus en vue de Jupiler Pro League durant les saison 2020-2022, et était encore titulaire la saison passée jusqu'à être finalement mis de côté au profit de Tom Vandenberghe.

Suite à cela, Ilic était prêté aux Colorado Rapids, en MLS, pour la seconde partie de saison. Le voilà désormais transféré à titre définitif : le club américain a annoncé son arrivée jusqu'en 2025, avec une option jusqu'en 2027.

Ilic aura disputé 71 matchs avec le KV Courtrai, où il avait encore un an de contrat. On ignore le montant dépensé par les Colorado Rapids pour s'offrir ses services.

OFFICIAL: The club has completed the permanent transfer of @Markoilic98 from KV Kortrijk on a two-and-half-year deal with club options for the 2026 and 2027 seasons.



📝 » https://t.co/PkmwnHZ4AY pic.twitter.com/g59oT25192