Cinq choses à savoir sur Maxime Dupé, le remplaçant de Verbruggen à Anderlecht

Maxime Dupé, c'est désormais officiel, est le nouveau gardien de but du RSC Anderlecht et débarque pour remplacer Bart Verbruggen. Mais qui est ce Breton de 30 ans ?

Des débuts à Nantes... et un clash avec Conceiçao !

Maxime Dupé, né dans le Morbihan, a été formé à Vannes puis au FC Nantes qu'il rejoint dès l'âge de 15 ans. Il y passe pro en 2012, mais après quelques saisons dans un rôle de doublure, les choses vont se corser quand Sergio Conceiçaõ débarque à la Beaujoire, en 2016.

En effet, Maxime Dupé va être écarté même de cette place de n°2, lui qui isputait avant cela les matchs de Coupe de la Ligue. "Je suis payé pour faire des choix et je les fais", assène à l'époque Sergio Conceiçaõ quand le sujet est évoqué, tandis que Dupé ironise sur Twitter : "Je tenais à rassurer (ou pas) tout le monde, je ne suis ni blessé ni malade. Je dirais même que je suis complètement à 100 % puisque j’attendais ce match depuis 7 semaines…".

Dupé n'était apparemment, selon 20 Minutes à l'époque, pas assez grand ni athlétique au goût de l'ancien joueur et adjoint du Standard. Le staff de Conceiçaõ n'est pas fan de Maxime Dupé, qui verra d'un bon oeil le départ de Conceiçaõ au terme de la saison.

Champion du monde U20 (sans jouer)

Maxime Dupé n'a jamais atteint le Graal qu'est l'Équipe de France, même lors de ses meilleures saisons à Toulouse ; la concurrence entre les perches des Bleus ne lui permettait pas vraiment de rêver. Il a tout de même joué en U18, affrontant notamment... la Belgique en 2010 aux côtés de noms comme Paul Pogba, Lucas Digne et Geoffrey Kondogbia.

© photonews

En 2013, Dupé sera également champion du monde U20... sans disputer la moindre minute puisqu'il était la doublure d'un certain Alphonse Areola. Comme on le disait, en France, la concurrence est rude !

Protégé de Fabien Barthez

Maxime Dupé, s'il n'est champion du monde U20 que sur papier, a eu l'opportunité de travailler avec un vrai champion du monde, iconique celui-là : on parle rien moins que du "Divin Chauve", Fabien Barthez, qui débarque un peu à la surprise générale au Téfécé en 2021. Dupé a signé à Toulouse un an plus tôt, et disputé une saison pleine en Ligue 2.

© photonews

Sous la houlette de Barthez, Dupé est transfiguré, comme son entraîneur l'explique en conférence de presse à l'époque : "Il a gagné en maturité, il dégage quelque chose qu'il n'avait pas avant", se réjouissait Patrice Garande. Récemment interviewé par La Dernière Heure, Philippe Montanier le confirmait : "Anderlecht pourra remercier Barthez, il a fait énormément évoluer Maxime Dupé sur le plan technique et physique".

Héros face au PSG

Le meilleur match de la carrière de Maxime Dupé est-il une défaite 3-0 ? C'est en tout cas un match lors duquel sa performance a été particulièrement remarquée, puisque c'était face au grand Paris Saint-Germain. Lors de la 5e journée de la saison 2022-2022, Dupé va sortir le grand jeu contre les stars parisiennes.

Maxime Dupé atteindra son record personnel d'arrêts lors de ce match avec 9 sauvetages, dont un duel gagné contre Kylian Mbappé. Insuffisant : l'ogre parisien finira par trouver la faille et va l'emporter 3 buts à 0. Mais un autre "divin chauve" aura brillé entre les perches toulousaines ce 31 août 2022.

Parti sur un titre et dans le coeur des fans

Maxime Dupé s'en va donc sur 4 saisons lors desquelles il n'aura fait que monter en puissance, exactement comme Toulouse, avec en apothéose cette Coupe de France soulevée en avril dernier. Suite à cela, comme quelques coéquipiers (dont Brecht Dejaegere qui a opté pour la MLS dans la foulée), Dupé est laissé libre de s'engager où il le souhaite après avoir fait le tour de la question.

© photonews

Il ne part pas "les mains vides" : le site de supporters Les Violets a élu Maxime Dupé Joueur de la saison, rien que cela. Son expérience au RSC Anderlecht sera sa première à l'étranger, et il arrive avec l'image d'un gardien surtout réputé pour sa fiabilité. Et son jeu au pied : en 2020, il a en effet délivré une passe décisive à Amine Adli, un fait plutôt rare. Brian Riemer en sera ravi, vu la propension de son équipe à prendre la profondeur !