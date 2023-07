Le Cercle pourrait exploser son record de vente !

Auteur d'une superbe première saison en Belgique, Ayase Ueda (24 ans) s'est attiré de nombreux regards. L'attaquant japonais a de grandes chances de quitter le Cercle de Bruges cet été.

Récemment, on relatait l'existence d'un intérêt du Feyenoord Rotterdam pour Ueda. Les informations étaient encore éparsses et peu concrètes concernant les approches du champion du Pays-Bas envers celui qui a marqué 23 buts et délivré 2 assists en 42 matchs.

Het Laatste Nieuws annonce que le Cercle de Bruges demanderait, via son directeur sportif Carlos Avina, au moins 10 millions d'euros. Le Feyenoord, de son côté, ne devrait plus tarder à soumettre une première offre.

Dans le cas où Ueda partirait pour 10 millions d'euros, le Cercle réaliserait une superbe plus-value. Le Japonais a en effet été acheté pour 1,3 millions d'euros l'été dernier. En outre, il exploserait le record de vente enregistré par le club, étant de 3,1 millions d'euros pour le transfert de Tom De Sutter vers Anderlecht en 2019.