🎥 Les débuts fracassants de Lionel Messi avec l'Inter Miami

Plus de PSG, et pas de FC Barcelone pour Lionel Messi. Le septuple Ballon d'Or, âgé désormais de 36 ans, est un joueur de l'Inter Miami.

Pour sa première rencontre sous l'écurie de David Beckham, Messi a frappé fort. Monté au jeu à la 54e minute lors d'une rencontre de la Leagues Cup en Floride face aux Mexicains de Cruz Azul, Messi a inscrit un coup franc sublime à la 94e minute.

Score final, 2-1. La Pulga risque de faire des ravages aux USA !

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏



Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63