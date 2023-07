Enfin une porte de sortie pour Divock Origi ?

Alors que l'AC Milan est parti en tournée américaine aux États-Unis, Divock Origi n'a pas été convié à la fête. Le Diable Rouge n'a pas été repris par Stefano Pioli et peut se trouver un nouveau club.

Selon Nicolo Schira, un club espagnol n'aurait pas tardé pour passer à l'attaque : Villarreal. L'année dernière déjà, le sous-marin jaune essayait de convaincre Origi de le rejoindre plutôt que d'opter pour l'aventure italienne.

A Milan, Divock n'a jamais vraiment pu s'imposer. En 36 matchs, l'avant-centre de 28 ans n'a pas inscrit plus de deux buts. Une des raisons de son éviction du noyau A.

Divock #Origi is not in #Pioli’s plans and could leave #ACMilan: the striker has been offered to #Villarreal in the last hours. Reminder: the spanish club wanted him last summer, but the Belgian forward preferred #Milan’s bid. #transfers