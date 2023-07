Officiel : Faiz Selemani quitte Courtrai et la Belgique pour s'offrir un surprenant défi

Le Comorien s'est engagé en faveur d'Al Hazem, club d'Arabie Saoudite, quatre ans après son arrivée à Courtrai.

C'est la fin de l'histoire entre Faiz Selemani et le KV Courtrai. Le Comorien de 29 ans, qui avait rejoint le club flandrien en 2019 en provenance de l'Union, s'engage en faveur d'Al Hazem, club d'Arabie Saoudite.

Déjà très proche de quitter Courtrai l'été dernier, l'ailier gauche a finalement disputé une quatrième saison avec les Kerels, durant laquelle il a inscrit huit buts et délivré six passes décisives. Faiz Selemani rejoint le promu en première division saoudienne et rapporte 1.5M€ à Courtrai.