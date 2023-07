SL16 FC : les emplettes, c'est à Chelsea

Alors que le Standard de Liège s'apprête à entamer sa saison avec un match à l'extérieur contre le STVV, le club espère renforcer son effectif avec de nouvelles recrues. Une bonne nouvelle a été annoncée par le célèbre journaliste Fabrizio Romano. Le jeune défenseur britannique, Henry Lawrence, serait sur le point de signer avec le Standard, et le transfert se ferait gratuitement en provenance de Chelsea. Selon Romano, l'accord entre les deux clubs serait déjà conclu. Le latéral droit, né en 2001, se rendrait en Belgique pour acquérir l'expérience nécessaire et apporter sa contribution aux Rouches.

Les informations de Kevin Sauvage de La Dernière Heure confirment cette bonne nouvelle. Le journaliste francophone ajoute que Lawrence devrait bientôt apposer sa signature au Standard, mais qu'il pourrait d'abord rejoindre le SL16, équipe affiliée au club, pour continuer son développement avant de s'intégrer pleinement à l'équipe première.

Excl: English fullback Henry Lawrence is set to sign as new Standard Liége player on free transfer after leaving Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



