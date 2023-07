Cette fois, ça y est : Ronaldo évoluera avec une star mondiale en Arabie Saoudite !

Mais ce ne sera pas le cas de Sadio Mané. La star sénégalaise, après une saison compliquée au Bayern de Munich, marquée par des blessures et des tensions avec ses coéquipiers et son coach Thomas Tuchel, va s'engager avec Al-Nassr.

Selon les informations du célèbre journaliste Fabrizio Romano, le Bayern aurait accepté l'offre du club saoudien. Tous les détails seraient en passe d'être bouclés. L'ancien de Liverpool, 2e du dernier Ballon d'Or, devrait passer sa visite médicale prochainement.

Une attaque Ronaldo - Mané qui en rendrait jaloux plus d'un, mais à quel prix ? Le montant de la transaction ainsi que le salaire du joueur n'a, pour l'instant, pas fuité.

Sadio Mané to Al Nassr, here we go! Deal in place between the two clubs, Bayern have accepted the verbal proposal after advanced talks yesterday 🟡🔵🇸🇦



Paperwork to be checked on player side and then medical will be booked, deal will be done.



Fofana, Brozović, Telles… Mané ⭐️ pic.twitter.com/w0eZqFQxgD