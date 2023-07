"Pour le club comme pour moi, c'est le moment idéal" : un cadre de Gand plus que jamais sur le départ

Le mercato est chargé dans le sens des départs à Gand. Alessio Castro-Montes pourrait s'ajouter à la liste des transferts sortants.

Avec Vadis Odjidja, Joseph Okumu et le transfert attendu de Jonathan David, c'est un joueur apprécié du public de la Ghelamco Arena qui devrait faire ses adieux au club cet été. Déjà cité sur le départ lors des derniers mercatos, Alessio Castro-Montes devrait cette fois bel et bien se trouver un nouveau challenge.

Ses propos dans Het Laatste Nieuws sont sans équivoque : "Pour le club comme pour moi, c'est le moment idéal : ils veulent me vendre et je veux passer un palier. J'aimerais évoluer un championnat plus relevé pour me tester et me montrer".

D'origine espagnole, la Liga pourrait être une destination privilégiée : "Ce serait bien sûr fantastique de renouer avec mes racines mais tout dépendra des clubs intéressés. Et aussi longtemps que je serai à La Gantoise, je donnerai tout pour l'équipe" poursuit-il. Arrivé en provenance d'Eupen il y a quatre ans, Castro-Montes a joué 180 matchs pour les Buffalos (pour 15 buts et 21 assists). Il entre dans sa dernière année de contrat.