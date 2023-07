Un analyste est déjà pessimiste concernant le Standard

Le Standard inquiète (déjà) certains observateurs. C'est le cas de Philippe Albert, qui estime que les choses vont devoir changer à Sclessin.

Le Standard est l'équipe du week-end qui s'est procurée le moins d'occasions sur la pelouse de Saint-Trond. Le fond de jeu des Rouches inquiète un peu, même si ce n'était que la première journée - et la première rencontre officielle sous Carl Hoefkens.

"Il y a eu des bonnes choses, Zinho Vanheusden était très présent pour son premier match. Hoefkens et le Standard ont quand même perdu une demi-équipe, ça ne se remplace pas d'un coup de baguette magique", analyse Philippe Albert dans La Tribune sur la RTBF.

"Mais hier, il faut quand même dire que c'était moyen. Rien à redire au niveau de la mentalité mais pour gagner un match, il y a un petit souci", pointe ensuite l'ancien Diable Roouge. "Offensivement, il y a du boulot. Il y a un bon gardien et une bonne défense centrale, aucun souci. Mais je ne vois pas Ohio mettre entre 15 et 20 buts cette saison (...) et pour être ambitieux dans notre championnat, il faut un gars comme ça".