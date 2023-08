Lukaku au cœur d'une forte polémique en Italie : "Son poids pose problème"

A chaque jour ou presque, un nouvel épisode dans la saga Romelu Lukaku. Cité avec insistance du côté de la Juventus, l'avenir du Diable Rouge est encore très incertain. Et la presse italienne n'est jamais la dernière à remettre une couche...

Ce jeudi, Romelu Lukaku fait la Une de la Gazzetta dello Sport. Le célèbre journal italien, réputé pour son fort aspect sensationnaliste, pointe cette fois du doigt la forme physique du Diable Rouge, à deux semaines de la reprise en Serie A.

Car, outre l'incertitude quant à sa prochaine destination, Lukaku interrogerait également au niveau de sa forme physique. "Lukaku et la balance : comme chaque été, le poids est un problème". Le titre du journal n'est on ne peut plus évocateur...

En négociations depuis le début de l'été, Lukaku ne s'est en effet plus entraîné avec un club depuis un certain temps. Ce qui inquiète en vue de la reprise. "Dans quel état sera Romelu Lukaku au début de la nouvelle saison ? Combien de temps faudra-t-il pour le voir en pleine forme ? Ceux qui connaissent bien l’attaquant belge se posent ces deux questions après un été où il ne s’est entraîné que tout seul", se questionne la Gazzetta dello Sport - dans des propos traduits par Le Soir.

Le journal italien donne ensuite plus de détails quant à la préparation du Diable Rouge : "Lukaku a commencé à travailler début juillet, en vacances en Sardaigne, avec un préparateur physique de l’équipe nationale et le physiothérapeute qui le suit toute l’année. C’est un menu plein de travail supplémentaire pour éviter les blessures, mais surtout pour garder sous contrôle un physique qui, l’été, risque de s’engorger si le poids augmente trop."

De quoi inquiéter le quotidien rose, qui fait référence aux antécédents de Lukaku quant à son poids. "En 2019, lors de son achat à l’Inter, le test de la balance à la Pinetina avait d’abord donné des résultats inquiétants : l’aiguille dépassait largement les 100 kilos et il avait fallu quelques mois de travail intense sur le terrain et un changement de régime alimentaire pour le remettre à niveau."

Un article qui passe très mal en Italie, où le journal est vivement critiqué. Certains internautes accusent la Gazzetta de "body shaming", et de détruire l'image déjà fortement écorchée de Lukaku dans le pays.

