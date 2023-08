Mark Van Bommel ne sous-estime pas Anderlecht, "candidat clair au top 6"

L'Antwerp a commencé sa saison sur une prestation plutôt moyenne, mais 3 points. Il faudra peut-être hausser le niveau dimanche à Anderlecht.

Mark Van Bommel n'arrive clairement pas au Lotto Park en se pensant en territoire conquis. L'entraîneur de l'Antwerp ne voit pas la défaite d'Anderlecht à l'Union comme une base d'analyse valide : "C'était un match difficile pour eux de toute façon. J'ai déjà dit qu'à mes yeux, tout le monde pouvait battre tout le monde dans le top 7 du championnat", déclare Van Bommel via Het Laatste Nieuws.

"C'est ce qui s'est passé la semaine passée à l'Union. Et puis, bien sûr, il y a cette saison compliquée d'Anderlecht", concède Mark Van Bommel. "Mais ils sont et restent le club le plus titré de Belgique. Je les compte comme un candidat clair au top 6".

Une belle déclaration, malgré la... 11e place du RSCA la saison passée. "Je ne me préoccupe pas de savoir si leur noyau est plus fort que la saison passée ou non, leur système est resté le même. Nous jouerons notre jeu, sans nous adapter", affirme-t-il.