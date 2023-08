Malgré la nette victoire contre Louvain, Alexander Blessin sait qu'il a encore du boulot pour atteindre le niveau de la saison passée avec l'Union

Troisième match et troisième victoire pour Alexander Blessin en championnat avec l'Union. Mais ne comptez pas sur le coach allemand pour s'enflammer.

Neuf points sur neuf, cinq buts marqués contre Louvain, que demander de plus ? Contre les Louvanistes, l'Union Saint-Gilloise a à nouveau montré que malgré les départs de plusieurs cadres, le groupe répondait présent. Mais pour Alexander Blessin, le match face à OHL a été plus compliqué que ce que le score ne laisse penser.

Au micro d'Eleven, il déclare : "Au début, nous avons eu quelques problèmes avec leur attaquant mais le premier but nous a rassuré, puis nous avons marqué le deuxième. Nous avons dû chasser ce troisième but et ces trois pénalités nous ont bien sûr aidés. Le score est peut-être un peu forcé, je ne sais pas si c'est complètement mérité".

L'ancien coach d'Ostende est conscient que ce bilan parfait ne garantit rien pour la suite de la saison : "Nous avons des jeunes talentueux qui ont du football dans les pieds, mais cela ne suffit pas. La mentalité est le plus important. Avec les jeunes joueurs, il y aura des hauts et des bas, nous devons leur faire comprendre que cela ira étape par étape". La prochaine étape, ce sera un déplacement à Malines, également en manque de confiance, dimanche prochain.