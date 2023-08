L'Union va chercher son nouveau buteur... chez son futur adversaire européen !

On le sait, l'USG se cherchait encore un attaquant suite au départ de Victor Boniface. Il devrait venir... du FC Lugano, qui affrontera les Unionistes en Europe dans 2 semaines !

On appellera cela les hasards du calendrier. Voilà plusieurs semaines que le nom de Mohamed Amoura (23 ans) est cité en Belgique, d'abord du côté du RSC Anderlecht, et par la suite à l'Union Saint-Gilloise. Et c'est du côté du Parc Duden qu'il devrait bel et bien atterrir.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, Amoura devrait passer sa visite médicale sous peu à l'Union, et signer un contrat de 4 ans avec... le futur adversaire européen de son club actuel, le FC Lugano, qui affronte l'USG le 24 août prochain. Les Suisse devraient récupérer 4 millions d'euros dans ce dossier.

Mohamed Amoura, international algérien (13 caps, 4 buts) compte 66 matchs et 17 buts pour le FC Lugano. Il y avait signé en 2021, en provenance de Sétif.