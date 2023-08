Officiel : nouveau challenge pour cet ancien Eupenois

Comme l'annonçait Foot Mercato dernièrement, Djeidi Gassama s'est trouvé une nouvelle porte de sortie.

Alors que le média français le considérait comme proche du FC Bâle, l'ailier gauche formé au PSG s'est engagé avec Sheffield Wednesday, pensionnaire de Championship.

Gassama avait été prêté la saison dernière à Eupen. Avec les Pandas, il avait pris part à 20 rencontres, pour deux buts et deux assists.

An exciting new addition to the squad! ⚡️



Give a warm welcome to Djeidi Gassama!