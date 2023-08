Une page d'histoire : un contexte spécial pour le 100e et dernier derby entre le Standard Liège, il y a 28 ans

Ce dimanche, le SL16 FC et le RFC Liège se retrouveront pour le premier derby liégeois depuis 28 ans. Le moment parfait pour replonger dans les livres d'histoire, à la date du 11 février 1995.

Le 11 février 1995, le Standard de Liège reçoit le RC Liégeois dans le cadre de la 22e journée de D1 belge. Personne ne le sait encore, mais il s'agira du dernier derby liégeois... avant 28 ans, et le 20 août 2023.

En ce soir de février, le 100e et ultime derby liégeois entre deux des trois seules équipes, avec le Sporting d'Anderlecht, qui n'ont pas encore été reléguées depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Un match qui va se disputer dans un contexte spécial, puisque le RC Liégeois apprend quelques heures avant dans les médias que son stade, le mythique Vélodrome de Rocourt, doit être fermé et détruit. Le tout dans une atmosphère déjà difficile, puis le matricule 4 se bat pour sa survie au sein de l'élite.

© Walfoot.be

Ce dimanche, les Sang & Marine se rendront à Sclessin pour une rencontre mythique et remplie d'histoire. Pas contre le noyau A du Standard, certes, mais contre son équipe U23 qui évolue également en Challenger Pro League.

Titulaire lors de la première journée, Reno Wilmots devrait retrouver sa place dans le onze de base en bord de Meuse... comme l'avait fait son père, Marc, 28 ans avant lui. Le taureau de Dongelberg débutait la partie, aux côtés de Gilbert Bodart, Philippe Léonard, Régis Genaux, Mircea Rednic, Guy Hellers, Alain Bettagno, Michaël Goossens ou encore Aurelio Vidmar.

Côté Liégeois, quelques noms tout aussi connus avec Jean-François Lecomte dans les buts, Eric Deflandre en défense, Cvijan Milosevic et Christophe Kinet au milieu de terrain et, surtout, Zvonko Varga en attaque. Un seul et unique but sera inscrit dans cette partie, venu de Vidmar, qui continuait sa route vers le titre de meilleur buteur du championnat (1-0 pour le Standard).

Les Rouches termineront la saison vice-champions, derrière le Sporting d'Anderlecht. Lanterne rouge, le RC Liégeois est relégué en Division 2 et s'apprête à vivre l'enfer. Un 100e derby liégeois qui sera rentré dans l'histoire comme étant le dernier... avant 28 ans.